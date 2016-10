FOTO: Pri pokopališču ujeli tako oboroženega

MIRNA PEČ – Policisti so v teh dneh pogosteje prisotni v bližini pokopališč, kjer je pred leti v dneh pred dnevom spomina na mrtve prihajalo do vlomov v vozila in tatvin.

17. 10. dopoldne so policisti PP Novo mesto na parkirnem prostoru pokopališča v Mirni Peči v vozilu opazili sumljivega moškega in opravili identifikacijski postopek. Med postopkom so 36-letnemu moškemu zasegli avtomatsko puško z nabojnikoma, ki jo je imel na sedežu, in manjšo količino prepovedane droge konoplje. Nekatere okoliščine policisti še preiskujejo in bodo po zaključenem postopku zoper moškega ustrezno ukrepali.