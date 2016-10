FOTO: Pri Mrtvicah avto v tovornjak. To je ostalo od njega

MRTVICE – V nedeljo ob 23.01 je na avtocesti pri Mrtvicah, občina Krško, osebno vozilo trčilo v tovornjak.

Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem in policiji ter očistili vozišče.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Krškega so dve poškodovani osebi oskrbeli na kraju in ju nato prepeljali v brežiško bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.