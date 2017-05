FOTO: Pri letališču trčila tovorno vozilo in kombi: ena oseba ujeta v razbitini

HOČE - SLIVNICA – Danes ob 10.56 se je na avtocestnem razcepu v bližini letališča pri Mariboru zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi tovorno in kombinirano vozilo. Voznik kombiniranega vozila je po nesreči ostal ukleščen v vozilu.

Posredovali so gasilci GB Maribor, ki so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili poškodovanega voznika, pomagali reševalcem pri njegovi oskrbi, odklopili akumulator in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle tekočine.

Poškodovana oseba je bila prepeljana v UKC Maribor, poroča uprava za zaščito in reševanje.