FOTO: Pri Domžalah trčila štiri vozila

DOB PRI DOMŽALAH – Ob 18.22 so v križišču Ljubljanske in Šolske ceste v naselju Dob pri Domžalah trčila štiri osebna vozila.

Gasilci CZR Domžale so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulatorje, nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči iz Domžal pri oskrbi dveh poškodovanih oseb in očistili cestišče.

Kot smo izvedeli, naj bi v vozila, ki so stala pri semaforju, od zadaj trčil voznik audija. Poškodovana sta moški in ženska, odpeljali so ju reševalci.