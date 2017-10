FOTO: Pri cestninski postaji umrla 28- in 39-letni sopotnik

DRAGOTINCI – Danes zarana sta na cesti ugasnili življenji .

Tiskovna predstavnica prekmurskih policistov Suzana Rauš poroča: »Z ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je danes okrog 4.30 41-letni madžarski voznik tovornega vozila zgrešil stezo za plačilo cestnine in zapeljal vzvratno v trenutku, ko je po avtocesti pripeljal 44-letni voznik forda mondea (registrske oznake Litve) in čelno trčil v zadnji levi del tovornega vozila. Na kraju prometne nesreče sta zaradi poškodb umrla 39-letni in 28-letni sopotnik v osebnem avtomobilu, oba državljana Romunije. Voznik osebnega avtomobila je bil lažje poškodovan in odpeljan v SB Murska Sobota. Ugotovljeno je bilo, da je voznik osebnega avtomobila vozil pod vplivom alkohola (0,49 mg/l) in ni bil pripet z varnostnim pasom.«

Kraj prometne nesreče sta si ogledala preiskovalni sodnik in državna tožilka.