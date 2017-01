FOTO: Pri 68-letniku našli marihuano in arzenal orožja

SLOVENSKA BISTRICA – V petek so policisti PP Rače v hišni preiskavi pri 68-letniku iz okolice Slovenske Bistrice zasegli približno dva kilograma marihuane s tehtnico in več kosov orožja (lovsko puško znamke CZ, pištoli znamke Perfecta in Umarex, dušilnik za puško, 292 nabojev različnih kalibrov, kovinski boksar in bodalo z obojestranskim rezilom).

Moški bo kazensko ovaden zaradi suma storitve kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter nedovoljene proizvodnje in prometa orožja in eksploziva, so sporočili iz PU Maribor.