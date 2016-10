FOTO: Pretepli župnika in mu grozili: Ubiću te

CERKLJE NA GORENJSKEM, KOKRICA PRI KRANJU – V noči na ponedeljek so štirje zamaskirani nasilneži vstopili v župnišče, postavljeno ob glavno prometno žilo, ki teče skozi Cerklje na Gorenjskem. Prebrskali so farovž, a večjega starejšega sefa, postavljenega v kot župnikove pisarne, niso mogli odpreti. Zato so zbudili in pretepli župnika. Skrb vzbujajoče je že to, da se takšne stvari dogajajo, poleg tega pa v oči bode dejstvo, da se je podobno že minuli teden zgodilo v župnišču na Kokrici pri Kranju. Oba župnika sta bila včeraj, ko smo na kratko govorili z njima, močno pretresena in zaskrbljena.

Župnišče v Cerkljah na Gorenjskem je bilo minulo dopoldne še razmetano. Po tleh so ležali listi in spraznjeni predali, delavci pa so ravno popravljali stranska vrata župnišča, skozi katera so nekaj ur pred tem vstopili nasilni roparji. Kot kaže, so se do župnišča priplazili z zadnje strani, torej prek pokopališča. Preplezali so zid, ki pokopališče ločuje od vrta župnišča. Okoli polnoči je moralo biti, ko so k stavbi prislonili daljšo lestev, ki so jo prinesli s seboj. Po letvah so se povzpeli do alarma, pritrjenega med okni v prvem nadstropju. S poliuretansko peno (med ljudstvom imenovano purpen) so pobrizgali alarm in ga onesposobili.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«