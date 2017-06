FOTO: Pretepel Antona in nato še ženski

Tukaj so vlomili pri Vesni in Anđelini. Foto: Moni Černe

KOPER, NOVA GORICA – Na Primorskem sta odmevala krvava ropa, kot vse kaže, pa je bil v obeh primerih glavni akter 42-letni Rom iz Kočevja. Je v koprskem preiskovalnem priporu, za zapahi je tudi njegov pajdaš pri kaznivem dejanju v Barizonih nad Ankaranom, 30-letnik iz okolice Novega mesta. Aretirali so še tretjega osumljenca, 36-letnika z Dolenjske – njegova vloga pri tem ropu naj bi bila stražarska –, a so ga (začasno) izpustili na prostost, saj je moral na nujen operativni poseg.



Starejše zvežejo, pretepejo, oropajo



Vsi trije akterji brutalnega napada na 49-letno Vesno in njeno 88-letno mačeho Anđelino Osterman v Barizonih so sicer stari znanci policije, večkrat so bili že obravnavani zaradi premoženjskih kaznivih dejanj in tudi takih z elementi nasilja, je po uspešno preiskanem primeru razkril prvi koprski kriminalist Dean Jurič.

