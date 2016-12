FOTO: Presenečeni policisti pri ženski (28) našli pištolo

KRANJ – Gorenjski prometni policisti so v ponedeljek v rutinski kontroli prometa na Laborah obravnavali tri osebe in pri eni našli pištolo Beretta z naboji, so sporočili iz PU Kranj.

Pištolo so policisti zasegli, 28-letno Novomeščanko pa bodo obravnavali v prekrškovnem postopku.