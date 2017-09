FOTO: Premožnega Klobaso (44) našla ustreljenega v glavo

LJUBLJANA – Kletvice in grožnje so švigale na vse strani, so decembra 2005 poročali kronisti na dan, ko je bil 21-letni Gregor Trajkov obsojen na tri leta zapora zaradi povzročitve posebno hude poškodbe. »Če sploh prideš iz zapora, te čaka še moje sodišče!« je bilo denimo slišati iz ust nekega mladeniča na hodniku ljubljanske sodne palače. Trajkov mu ni ostal dolžan: »Ko pridem ven, boš zagorel!«



Streli, po dveh letih pa umor

Ljubljančan ni odšel na prestajanje kazni, saj je sodbo razveljavilo višje sodišče, še preden pa se je ponovljeno prvostopenjsko sojenje proti njemu končalo, je umrl nasilne smrti. Mineva 10 let od dne, ko so kronisti povzemali sporočilo Policijske uprave Ljubljana. Operativnokomunikacijski center je bil 28. septembra 2007 okrog 22. ure obveščen, da so v Rožni dolini odjeknili streli. Neznanec je na Predjamski cesti streljal na 23-letnega Ljubljančana. Reševalci so ga prepeljali v klinični center, vendar so bile rane tako hude, da je umrl. Drugih uradnih informacij ni, saj policisti in kriminalisti okoliščine umora še ugotavljajo. Vse, ki bi kar koli vedeli, prosijo, da pokličejo na številko 113 ali na anonimni telefon 080-1200.



