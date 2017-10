FOTO: Preiskali hišo in našli vse to

TREBNJE – Trebanjski policisti so zaradi suma kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog pridobili odredbo sodišča in v soboto opravili hišno preiskavo počitniške hiše v okolici Trebnjega.

Ugotovili so, da sta dve nadstropji preurejeni in prirejeni za gojenje prepovedane konoplje.

Kot so sporočili iz PU Novo mesto, so našli in zasegli 401 rastlino konoplje, večjo količino posušenih rastlinskih delcev konoplje ter opremo in pripomočke za gojenje rastlin.

Osumljencema, 44- in 45-letniku z območja Kranja, so odvzeli prostost in ju pridržali.

V naslednjih dneh so opravili hišne preiskave tudi na naslovu bivanja osumljencev, kjer so prav tako našli manjšo količino konoplje ter druge pripomočke in jih zasegli.

Osumljenca bodo kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za njihovo izdelavo ter prometa z njimi.