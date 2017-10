FOTO: Preiskali avto in našli goro tablet

SLOVENSKA VAS – Na mejni prehod v Slovenski vasi je v ponedeljek na vstop v Slovenijo pripeljal 39-letni voznik osebnega avtomobila, v vozilu je bila tudi 31-letna potnica. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Pod prestavno ročico so našli skritih 1030 tablet, ki vsebujejo prepovedano snov, in dve steklenički z metadonom.

Prepovedane snovi so zasegli, moškega in žensko pa bodo ovadili na pristojno tožilstvo, so sporočili iz PU Novo mesto.