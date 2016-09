FOTO: Prehitri 42-letnik trčil v brežino ob cesti

SLOVENJ GRADEC – Na odseku Slovenj Gradec–Kope so sinoči okoli 22. ure policisti PU Celje obravnavali prometno nesrečo. Kot so zapisali v poročilu, je 42-letni voznik osebnega vozila zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal z vozišča in trčil v brežino ob cesti. V prometni nesreči so bili poškodovani trije sopotniki, eden huje in dva lažje. Huje poškodovanega so prepeljali v bolnišnico.

Posredovali so gasilci PGD Slovenj Gradec, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, razsvetlili kraj nesreče, pomagali pri prenosu poškodovanca in nudili pomoč delavcu vlečne službe pri nakladanju vozila.