FOTO: Prehiter do smrti pokosil pešca in peš pobegnil

KRŠKO – Desetega januarja pred tremi leti se je na regionalni cesti Breg pri Borovnici zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 75-letni pešec. Zakrivil jo je takrat 48-letni Samo Fonda, ki je s svojo opel corso vozil po regionalni cesti proti Podpeči. V naselju Breg pri Borovnici je domnevno zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v 75-letnega pešca, ki je takrat prečkal vozišče. Tako hudo se je ranil, da je umrl na kraju nesreče. Fonda je po nesreči peš odšel s prizorišča tragedije, nato pa se je tja sam vrnil. Policisti so mu odredili preizkus z alkotestom, ki je pokazal prisotnost alkohola, zaradi česar mu je bil odrejen strokovni pregled na inštitutu za sodno medicino. Policisti so podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, za kar je zagrožena do osemletna zaporna kazen, ovadili pa so ga še, ker je poškodovanega v prometni nesreči zapustil in mu ni pomagal.



Dobro leto po prometni nesreči se je Fonda znašel na ljubljanskem okrožnem sodišču. Pristojno državno tožilstvo je za obtoženega v primeru priznanja krivde predlagalo pogojno obsodbo z določeno kaznijo dveh let zapora s preizkusno dobo petih let ter prepoved vožnje motornega vozila za dobo enega leta. Fonda je krivdo priznal, a dodal, da se ne počuti krivega. »Glede na opis kaznivega dejanja, vsebino izvedenskega mnenja in izjavo obtoženca je sodišče ugotovilo, da ni pogojev, da bi se priznanje krivde sprejelo,« so pojasnili Okrožnem sodišču v Ljubljani.



Sedem mesecev pozneje je bila zadeva Fonda z odločbo predsednika višjega sodišča Ljubljana prenesena na drugo sodišče, in sicer na okrožno sodišče Krško. Tja je Fonda prišel sam, brez zagovornice, saj ji je zaradi pomanjkanja denarja preklical pooblastilo. Ni vedel, da je obramba v takih kazenskih zadevah obvezna, prav tako ni vedel, da bi lahko koristil brezplačno pravno pomoč. Zdaj mu bo sodišče postavilo zagovornika po uradni dolžnosti. Ker ni bilo pogojev za glavno obravnavo, je bila ta preložena.