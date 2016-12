FOTO: Predsednik sodišča zalezoval ljubico?

MARIBOR – Na mariborskem delovnem in socialnem sodišču so predvčerajšnjim vladale izredne razmere. Zaposleni so nemirno tekali iz ene pisarne v drugo in se spraševali, kaj se je zgodilo. Le nekaj minut pred tem so namreč na vrata sodišča potrkali kriminalisti. V rokah so imeli nalog za preiskavo prostorov sodišča. A pod drobnogledom se ni znašel nihče drug kot šef delovnega sodišča Stanko Omerzu. Ker obiska kriminalistov niso vajeni, je dogodek dvignil veliko več prahu kot na preostalih sodiščih. In česa je osumljen predsednik? Zalezovanja. To je novodobno kaznivo dejanje, ki se je v kazenskem zakoniku pojavilo šele v zadnjih nekaj letih in določa, da gre za zalezovanje.

»Za kaznivo dejanje zalezovanja je zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do dveh let,« je v sporočilu zapisal Bojan Kitel z mariborske policijske uprave. Ta je včeraj potrdil domneve, ki so v mestu pod Pohorjem krožile že od predvčerajšnjim. Nato pa je višji policijski inšpektor nadaljeval: »Osumljenemu sta bila odvzeta prostost in odrejeno pridržanje zaradi zbiranja dokazov in izvedbe nujnih procesnih opravil v predkazenskem postopku. Med drugim so bile opravljene hišne preiskave na domu in v službenih prostorih, kjer je osumljeni zaposlen.« Izvedeli smo, da so hišne preiskave trajale polnih devet ur. Zraven pisarne na delovnem sodišču so kriminalisti osumljenega Stanka Omerzuja pospremili do njegovega doma v Brezju (ki si ga deli z ženo) in tam prečesali hišo

