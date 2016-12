FOTO: Pred pošto v obraz boksnil nesojeno notranjo ministrico

LJUBLJANA – V zadnjih 13 letih je bil 45-letni S. K. že kar 22-krat hospitaliziran na psihiatriji. Do tam zaposlenih naj bi bil večkrat agresiven in žaljiv, v zvezi z njim naj bi imeli celo take težave, da denimo niso mogli najti organizacije, v kateri bi lahko v zameno za plačilo globe opravil 240 ur nalog v splošno korist. Ali bo imela pred njim končno mir, se najverjetneje še vedno sprašuje tudi Polonca Dobrajc, trikratna poslanka državnega zbora, sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja pa se ji je le za las izmuznil stolček ministrice za notranje zadeve v Drnovškovi vladi. Poleg nje pa se S. K. še kako dobro spominjajo v ljubljanski sodni palači, v kateri je poskrbel za precej hrupen začetek leta 2015.



Razglasili so ga za neprištevnega



V zadevi Dobrajc proti njemu poteka postopek na okrajnem sodišču v Ljubljani, organi pregona storilcev kaznivih dejanj mu očitajo, da je od spomladi 2013 do konca januarja 2014 z njo grdo ravnal, jo s silo ali grožnjo z neposrednim napadom na življenje ali telo preganjal, ji omejeval in jemal svobodo gibanja; zaradi nasilništva je zagrožena kazen do dveh let zapora. Najverjetneje pa se bo S. K. izvlekel z ukrepom obveznega psihiatričnega zdravljenja, saj je bil po naših informacijah razglašen za neprištevnega.



Nekdanjo poslanko naj bi torej vzel na piko spomladi 2013 in odtlej naj se niti eno od njunih srečanj ne bi razpletlo miroljubno. Začelo se je sredi prestolnice pred stavbo Metalke, kjer je Dobrajčeva na terasi lokala srebala pijačo, ko naj bi se nenadoma postavil pred njo, začel vpiti in ji groziti, da jo bo že dobil, z njo obračunal in jo pretepel, prestrašena ženska pa je v strahu zbežala proti svojemu domu ter si nekoliko oddahnila šele, ko je za seboj zaklenila vrata. S hitrimi koraki se je v varno zavetje doma zatekla tudi nekega jesenskega dne tega leta. S. K. je zagledala na Miklošičevi cesti, spet naj bi vpil nanjo in ji pretil. Kam drugam kot domov po najkrajši poti pa je Dobrajčevo pot odnesla, ko sta se znova srečala proti koncu leta, za seboj pa je slišala njegove besede, da jo bo pospravil.

