FOTO: Pred ognjem so skakali z oken in plezali po lestvi

LJUBLJANA – Kakšne četrt ure pred drugo uro popoldne je zagorelo v stanovanju na Steletovi ulici 8 v Ljubljani. Posredovala je Gasilska brigada Ljubljana s tremi vozili in devetimi gasilci, ki so jim na pomoč priskočili še člani PGD Štepanjsko naselje. Vzrok požara še ni znan, saj preiskava še poteka. Žrtev ni bilo, le en fantič se je menda nadihal nekaj dima, tako da so ga reševalci odpeljali na natančnejši pregled.



Najprej je prišla vest, da gori podstrešje bloka, a je tiskovna predstavnica ljubljanske policijske uprave Maja Ciperle Adlešič kmalu pojasnila, da je požar v prvem nadstropju bloka. Ko smo prišli na prizorišče, je bilo glavno delo gasilcev že končano, saj so ogenj že pogasili in začeli čistiti in prezračevati stopnišče.



Kakor je pojasnil Alojz Levičnik, vodja četrte izmene gasilske brigade, ki je prva prišla v goreče stanovanje, so »prvi vtisi takšni, da se je požar začel na balkonu in se prenesel v notranjost. Poškodovani sta dve stanovanji. Popoldne bodo prizorišče pregledali še kriminalisti.« Tomo Istenič, prvi gasilec na prizorišču, je povedal, da je gorelo stanovanje v prvem nadstropju: »Nekaj stanovalcev je bilo še v bloku, zato smo jih najprej nekaj evakuirali s stopnišča, nekaj pa po lestve iz tretjega nadstropja. Vzporedno s tem smo se lotili gašenja. Požar je popolnoma zajel eno stanovanje, sosednje pa delno.« Ker se je med sostanovalci pred blokom govorilo, da je najprej zagorelo na balkonu, kjer je stala sedežna garnitura, smo Isteniča pobarali, ali nam lahko pove kaj več. »Tega ne morem reči, dokler preiskava ne bo končana, lahko pa povem, da je gorelo tako na balkonu kot tudi v stanovanju,« nam je pojasnil. Požar so gasilci lokalizirali v desetih minutah, nato pa je sledilo razčiščevanje stanovanja in prezračevanje stopnišča. Stopnišča so precej uničena zaradi saj, ki so poškodovala tudi nekaj sosednjih stanovanj.



Pred blokom smo srečali precej pretresenega najemnika pogorelega stanovanja Bruslija Beganovića, ki ga med požarom na srečo ni bilo doma, saj se je z družino odpravil registrirat avto. Čeprav je bil precej redkobeseden, je povedal, da še ničesar ne ve: »Pojma nimam. Ni nas bilo doma eno uro... Ne vem, ali je bilo namerno ali je kaj zagorelo. Težko je reči, kaj je bilo, saj slišiš sto različnih stvari. Hvalabogu nikomur ni bilo nič hujšega.« Njegov sin Brendon je povedal, da jih je poklicala soseda, da vse gori.



Sosed Marko je povedal, da je počival v pritličju, ko je zaslišal sosede, kako kričijo, da gori. »Ko sem pogledal ven, je nad menoj že gorelo,« je dejal in dodal, da je hitro stekel na dvorišče: »Nekateri pa so skakali z oken oziroma plezali po gasilskih lestvah,« je opisoval. Skupinica stanovalk je povedala, da so jih na požar opozorili iz sosednjega bloka, kmalu pa so že zaslišale gasilske sirene. Stanovalec sosednjega bloka je celo stekel do gorečega stanovanja, saj je od sosede slišal, da je v stanovanju še deklica, a ni mogel priti vanj, saj se je ogenj že preveč razbesnel. Nato pa je izvedel, da je deklica na varnem v vrtcu.



Kot so pojasnili na policiji, prve ugotovitve ogleda kažejo, da naj bi zagorelo na balkonu v prvem nadstropju, požar se je nato razširili na celotno stanovanje in dve sosednji, ki sta tudi delno poškodovani. S kraja požara so zaradi vdihovanja dima na KC Ljubljana odpeljali dve osebi, drugih poškodovanih ni. Materialna škoda po nestrokovni oceni znaša nekaj več kot 100.000 evrov. Policisti bodo preiskavo nadaljevali v smislu ugotavljanja sumov kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti (malomarnosti).