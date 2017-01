FOTO: Pred očmi soplezalke je Simon (22) omahnil v smrt

MOJSTRANA – Zadnji dnevi leta 2016 so bili prelepi, takšni, kot je bil že ves december. Iz dolin so se v soncu bleščali gorski vrhovi in kar klicali v svoj objem, po družabnih omrežjih pa so ljubitelji gora objavljali fotografije žarečih vršacev, ki so jih osvojili. A kot so že vso zimo opozarjali poznavalci, so zaradi manj snega v dolini, a v gorah vseeno globoko zamrznjenih tal razmere zelo nevarne. Med tistimi, ki jih je zvabila ta na videz prekrasna gorska idila, je bil na predzadnji dan leta tudi komaj 22-letni Simon Kurent iz Depale vasi pri Domžalah. S 37-letno Kranjčanko A. B. sta se odpravila na Oltar, mogočno, a navadnim planincem povsem skrito goro v Martuljški skupini. Nanj ne vodi nobena pot, ampak gre za zelo zahtevno brezpotje oziroma plezanje druge stopnje. Avtor gorniških vodnikov Tine Mihelič je Oltar uvrstil v središče martuljškega gorskega svetišča, a ga je označil kot skrivača, saj se kljub spoštljivi višini izmika pogledom dolincev: »Oltar je vse, kar išče alpinist: divjina, prvobitnost, strmina in skrivnostni mik izjemnosti.« Očitno sta vse to v petek iskala tudi Simon in soplezalka, a žal je usoda hotela, da se on z gore ni vrnil.

