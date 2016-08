FOTO: Pred dvema letoma je umrla Ines (16), zdaj še njena sestra Ingrid

NOVA GORICA, TOLMIN – Minuli dnevi so na Primorskem povzročili obilico žalosti: dvojni smrti na motorju ob izteku prejšnje nedelje je sledil masaker v izolski bolnišnici. In ko so v petek popoldne pokopali policista Iva Žnidarčiča in zdravnika Luisa Guillerma Martineza Bustamanteja, se je za hip zazdelo, da je tedna konec. A smrt se je zgolj preselila na severno Primorsko, na tamkajšnjo cesto, imenovano soška cesta ali krajše kar soška.



Soška se vije ob eni najlepših rek daleč naokoli, turkizna rečna barva pa se zrcali ob cesti, ki velja za precej nevarno. Ponekod je ravna in marsikdo pritisne na plin, nato znova ovinkasta in nepregledna. Kot nam iz izkušenj pove domačin, ki se enkrat do dvakrat na dan po njej vozi do Nove Gorice: »Ob sedmih zjutraj je kolona, pa se vseeno prehiteva v škarje. Vsem se mudi. Kolikor je tega, je še malo mrtvih, ker ljudje res hudo tvegajo.« V noči, ko je bila sobota še mlada in je ura kazala nekaj čez drugo, pa sta bila mrtva. Mlada voznica in še mlajši voznik.



Iz avta odtrgalo motor



Na glavni cesti med Novo Gorico in Tolminom – točneje na delu med Plavami in Solkanom, kjer je na eni strani pretežno kamen ali škarpe, na drugi pa Soča in nje nabrežje – je počilo v ovinkastem delu. Po policijskem poročilu, ki ga je podpisal vodja izmene Iztok Berginc, je 30-letnica, po naših podatkih Ingrid Mikulčić, ki je zadnjih pet let bivala v okolici Ročinja in je cesto precej dobro poznala, vozila po glavni cesti od Solkana proti Plavam. Vozila se je tja, kjer je zadnjih pet let živela s fantom.

