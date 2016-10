FOTO: Pozor! Ste ga videli? Do 31-letnice z nožem, potem pa ...

MARIBOR – Neznani storilec je v sredo okoli 11. ure v bližini Treh ribnikov na potki, ki vodi od prvega ribnika proti Kalvariji, pristopil k 31-letni oškodovanki, ji zagrozil z nožem in od nje zahteval, da mu izroči denar. Oškodovanka se je roparja prestrašila in pred njega vrgla denarnico, v kateri je imela poleg gotovine tudi dokumente.

Ropar je denarnico pobral in stekel v smeri proti Kalvariji. Oškodovanke ob ropu ni poškodoval, so zapisali v poročilu Policijske uprave Maribor.

Opis storilca

Dodali so opis storilca: »Neobrit moški, visok okoli 180 cm, star okoli 30 let. Oblečen je bil v črno jakno in črne hlače, na glavi je imel črno volneno kapo, okoli vratu pa črn šal, s katerim si je med ropom zakrita usta.«

Vse, ki bi kar koli vedeli o tem dejanju, storilcu ali odtujenih predmetih, prosijo, da o tem obvestijo policijo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.