FOTO: Pozor: policisti ga iščejo, lahko bi bil oborožen

LJUBLJANA – Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana zaradi utemeljenih sumov storitve kaznivega dejanja roparske tatvine in kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi iščejo 40-letnega Viktorja Čavića iz Hrastnika.

Čavić je visok okoli 175 cm, črnih kratkih las, v noči na 2. september, ko je zapustil zdravstveno ustanovo pa je bil oblečen v trenerko bolnišnice in obut v copate. Obstaja možnost, da ima oseba pri sebi tudi orožje. 40-letnik je bil v preteklosti že obravnavan in obsojen za nasilna kazniva dejanja.

Glede na dejstvo, da je lahko oseba oborožena in da ima znake posttravmatskega stresnega sindorma, ne moremo izključiti nevarnosti tudi za okolico. Zato policisti naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi ali pa jo opazili, da to nemudoma sporočijo na interventno številko 113. Prav tako vsem svetujejo, da ne vzpostavljajo kontakta z osebo.

Policisti na območju Zasavja trenutno izvajajo vse aktivnosti za prijetje osebe. V aktivnosti pa so poleg policistov vključeni tudi policisti Generalne policijske uprave in policijski helikopter. Oseba naj bi bila danes opažena v Trbovljah. Vse tiste, ki so ali bodo na območju, kjer policisti izvajajo aktivnosti, še prosijo, da upoštevajo navodila policistov.