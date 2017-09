FOTO: Požgal dve hiši hkrati

PTUJ – »Čez nekaj dni bodo minili trije meseci, odkar so na Ptuju gorele železniške delavnice in žaga. Vse je bilo podobno kot minulo soboto, ista ura in enak princip. Ob vsem tem že podvomimo, da je šlo za kaj drugega kot za požig,« je po sobotnih požarih v najstarejšem slovenskem mestu dejal Igor Fekonja, podpoveljnik ptujskih prostovoljnih gasilcev. Tako kot krotilci ognja se tudi prebivalci Žnidaričevega nabrežja ne morejo znebiti občutka, da jim je predvčerajšnjim ponoči nekdo stregel po življenju.



Grozil, da bo vse zakuril

Bilo je malo pred eno uro zjutraj, ko sta domala sočasno izbruhnila požara v sosednjih stanovanjskih hišah. To so starejše hiše, v katerih so najemniška stanovanja in v katerih večinoma prebivajo samski moški.



