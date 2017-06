FOTO: Požar v Ljubljani: ogenj ustavljali pred skladiščem nevarnih snovi

LJUBLJANA – »Prioriteta je ustaviti ogenj pred skladiščem nevarnih snovi,« je o intervenciji v požaru, ki je s črnim dimom prekril del Ljubljane in v celoti zaprl obvoznico v obe smeri, dejal vodja gasilske intervencije Luka Pance. Ob prihodu na požarišče je bilo ugotovljeno, da gori skladišče gradbene in nevarne opreme. 45 gasilcev je požar pogasilo. Situacija se zdaj normalizira.

Nevarnosti ekološke katastrofe, ki se je pred tedni zgodila le nekaj deset kilometrov stran, na Vrhniki, po mnenju Panceta ni. Zagorelo je skladišče, o tem, kaj je bilo v njem, pa »ne bi sodil. Nič takega, kar ne bi bilo v vsaki domači garaži.«

Požar je bil pogašen v 45 minutah, nihče pa ni bil ogrožen, saj so ljudje s požarišča odšli sami. Ker je od objekta do ograje avtoceste le 5 do 6 metrov, so začele goreti tudi gorljive snovi v ograji.

Pred razcepom Kozarje

Ker je torej okoli 13. ure zagorel poslovni objekt ob ljubljanski obvoznici, gost in črn dim pa ogroža tudi promet , so pred razcepom Kozarje zaprli cesto.

Kot so sporočili iz PU Ljubljana, je zagorel starejši lesen poslovni objekt velikosti 50 x 10 metrov ob Cesti Dolomitskega odreda v Ljubljani. Objekt poteka tudi neposredno ob varovalni ograji obvoznice, od katere je oddaljen približno dva metra. Objekt uporablja več poslovnih subjektov (gradbeno podjetje, inženiring, komunikacije ipd.).

Maja Ciperle Adlešič iz PU Ljubljana pojasnjuje, da je požar že lokaliziran, po razpoložljivih informacijah pa ni poškodovanih. Kriminalisti bodo ogled požarišča začeli takoj, ko bodo za to vzpostavljene ustrezne razmere, to pa bo tedaj, ko bo požar v celoti pogašen.

Na omenjenem odseku je zaradi posledic požara promet še vedno oviran, zato policisti opozarjajo na zastoje in priporočajo uporabo vzporednih cest.