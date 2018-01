FOTO: Požar uničil ostrešje hiše

DOLGA VAS – V ponedeljek ob 15.51 je v naselju Dolga vas zagorelo na ostrešju stanovanjske hiše. Požar, v katerem je zgorelo približno 40 kvadratnih metrov ostrešja, so pogasili gasilci iz PGD Dolga vas, Lendava in IGE Nafta Lendava.



Po prvih ugotovitvah je prišlo do požara zaradi napake na električni napeljavi, poroča PU Murska Sobota. Nastalo je za okoli 10.000 evrov škode.