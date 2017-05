FOTO: Požar uničil hišo in štiri avtomobile

DORNAVA – V noči med zadnjim aprilom in praznikom dela, ko so marsikje po državi goreli kresovi, so imeli gasilci veliko dela. Med najhujšimi požari, a ta po prvih podatkih ni povezan s prižiganjem kresov, je gotovo tisti, ki se je pripetil »Lukariji«, dober streljaj iz najstarejšega slovenskega mesta Ptuja. Kot so uradno sporočili iz Policijske uprave Maribor, so v ponedeljek, 1. maja, okrog 3.50 zagoreli štirje osebni avtomobili in stanovanjska hiša. Zaradi požara je po nestrokovni oceni nastalo za okrog 150.000 evrov materialne škode. Policisti vzrok požara še ugotavljajo.

Zagorelo je pri petčlanski družini Andreja Majcna v Dornavi pri Ptuju, kjer je skorajda v celoti zgorela novejša hiša, ob tem pa še štirje avtomobili, ki so bili parkirani pod nadstreškom.

Škoda je velika

Kot smo izvedeli iz zanesljivih virov, je nesrečno družino požar prebudil malo pred 4. uro. Če ne bi bilo soseda, ki je ogenj opazil in o njem obvestil upravo za zaščito in reševanje, bi lahko bilo še huje. Tako v požaru ni bilo poškodovanih.

Domači gasilci so hitro prišli na kraj dogodka, saj so bili že štiri minute po sporočilu na izvozu. »V času prihoda je že močno gorelo, plamen je bil viden tudi izpod strehe hiše. Imeli smo veliko težav z gašenjem, saj ga je onemogočala pločevinasta streha, zato smo lahko gasili samo z notranje strani in smo morali streho razbijati, da smo lahko pogasili podstrešje«, nam je povedal vodja intervencije iz PGD Dornava Srečko Kondrič, ki je dodal, da je požar gasilo natanko 40 gasilcev iz petih društev, in sicer PGD Dornava, PGD Ptuj, PGD Mezgovci ob Pesnici, PGD Žamenci in PGD Polenšak.

Pripetila se jim je katastrofa

Vse skupaj je izzvenelo še bolj žalostno za družino Majcen, kjer so prav v teh prazničnih dneh krstili otročka, najmlajšega člana družine, zdaj pa se jim je zgodila taka katastrofa. A kot so nam povedali poznavalci razmer, gre za pridno in delavno družino, ki bo hitro sanirala vso škodo, zato so lahko le srečni, da ni bilo še kaj hujšega, saj je vseh pet članov družine v času požara spalo v hiši. Ob tem pa so tudi gasilci svoje delo opravili brez vseh težav, a kot pravi vodja intervencije Kondrič, nikakor ni bilo mogoče zmanjšati materialne škode. Ob tem je Kondrič dodal, da imajo v svojem PGD Dornava solidno opremo in tudi temu gre zahvala, da tokrat ni prišlo do še hujše katastrofe, ki za družino Majcen nikakor ni majhna.