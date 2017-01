FOTO: Požar pustošil pri vinarju Isteniču

STARA VAS – V ponedeljek nekaj pred dvanajsto uro dopoldne je zagorel poslovno-stanovanjski objekt znane družine Istenič z Bizeljskega, ki se že skoraj pol stoletja ukvarja s peninani in vsako leto pošlje na trg več kot 150.000 steklenic prestižne pijače. Za proizvodnjo in hlajenje pijače uporabljajo CO2 in kurilno olje, zato je ogenj, ki je bušnil skozi streho stanovanjskega objekta, povzročil velik preplah. Gasilci brežiške gasilske zveze so takoj poklicali na pomoč Poklicno gasilsko enoto Krško, ki je posebej usposobljena in izurjena za delo z nevarnimi in vnetljivimi snovmi. Sedem poklicnih gasilcev iz Krškega je s petimi vozili takoj odhitelo na kraj požara in se pridružilo 48 brežiškim prostovoljnim gasilcem iz društev Bizeljsko, Stara vas, Župelevec, Pišece, Brežice, Kapele in Dečno selo. Ti so bili na prizorišču požara s trinajstimi vozili.

