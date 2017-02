FOTO: Požar pri slavnem vinarju: Če bi bil kdo zgoraj,  se najbrž ne bi rešil

LJUBLJANA, BIZELJSKO – Natanko 9 minut do 12. ure je v Stari vasi na Bizeljskem v turistično-gospodarskem poslopju Isteničevih nenadoma zagorelo, in sicer se je pod nadstreškom vžgal traktor. »Ogenj je v trenutku pljusnil po stavbi in se bliskovito razširil na gornje nadstropje, vnela se je streha,« je pripovedoval vidno prizadet kletar Jože Horvatič, ki je skupaj z zaposlenimi stekel proti ognju. A zubljev ni bilo mogoče več ustaviti. V mrzlem in suhem zraku dobijo še večji zagon, iz hiše Isteničevih z osmimi apartmaji v gornjem nadstropju se je še drugi dan kadilo. Kot nam je povedal vodja intervencije Herman Premelč iz PGD Bizeljsko, je šlo za zelo zahteven požar, saj je zaradi cisterne nafte in plinskih jeklenk v stavbi obstajala nevarnost eksplozije: »Ko smo prišli na požarišče, je bil ogenj že v strehi po celotni dolžini, se pravi že razvit, in takoj smo začeli polivati tri velike plinske jeklenke in cisterno z nafto.« Tudi zato so na pomoč poklicali poklicno gasilsko brigado iz Krškega.



Nimajo niti lopate



Kot je povedal Premelč, so na požarišče sredi dneva hiteli gasilci sedmih okoliških prostovoljnih gasilskih društev: PGD Brežice, Bizeljsko, Stara vas, Pišece, Kapele, Župelevec in Dečna sela. Kar 48 prostovoljnih gasilcev, fantov, vajenih požarov in poplav, je pod sireno hitelo v napad z desetimi gasilskimi vozili. Nekaj minut za njimi je na kraj dogodka prispelo še sedem gasilcev poklicne brigade s petimi vozili. »Požar smo obvladali v dobri uri, ukrotili pa šele ob 14.15. Vso noč smo imeli požarno stražo in včeraj zjutraj smo prišli s cisterno in še enkrat poškropili požarišče.«

