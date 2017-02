FOTO: Požar povzročil za 20 tisočakov škode

GORNJI PETROVCI – V teh zimskih dnevih se tudi gasilci pogosto bojujejo proti ognjenim zubljem. Pri tem nastane velika materialna škoda, v Prekmurju pa so v dveh primerih obravnavali tudi človeški žrtvi.

Teh k sreči pri zadnjem požaru na Goričkem ni bilo. Ob 9.25 je v naselju Peskovci v občini Gornji Petrovci zagorelo gospodarsko poslopje velikosti 180 kvadratnih (30 x 6) metrov. V požaru sta zgorela večji del objekta in ostrešje nad zidanim delom. Ogenj je uničil tudi spravljena drva in večjo količino raznega orodja. Požar je gasilo 19 gasilcev iz PGD Peskovci, PGD Gornji Petrovci, PGD Križevci in PGD Šalovci.

Poškodovanih ni bilo, je pa po neuradnih podatkih nastalo za več kot 20.000 evrov materialne škode. Policisti in kriminalisti pa obravnavajo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Kot nam je potrdila tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš, naj bi bila gospodinja malomarno odvrgla žerjavico v bližini gospodarskega objekta, zaradi česar je prišlo do požiga.

Malo pred posredovanjem gasilcev na Goričkem pa je bilo potrebno tudi posredovanje v Prlekiji. Ob 9.19 uri sta namreč v naselju Globoka v občini Ljutomer trčili osebni vozili. Gasilci PGD Ljutomer so pomagali reševalcem pri oskrbi ene poškodovane osebe, odklopili so tudi akumulator in počistili kraj nesreče.