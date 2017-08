FOTO: Požar do tal uničil žago: gasilci morali zapustiti 'gasilsko olimpijado'

MALA POLANA – Včeraj ob 11.14 so na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje zapisali, da je prišlo do večjega požara v Mali Polani v občini Velika Polana. Zagorelo je na žagi, ki je pogorela do tal. Na kraj dogodka so prihiteli številni okoliški gasilci, ki so bili v času požara na prireditvi Jenamena fest v Črenšovcih. Ker je veliko število gasilcev, ki so bili obenem tudi organizatorji tamkajšnje 'olimpijade', dogodek zapustilo, je ta odpadla.

Sicer pa gasilci še vedno imajo veliko dela, saj se iz pogorelega objekta še kadi, kraj pa si ogledujejo tudi policisti. Vzrok požara in materialna škoda še nista znana.