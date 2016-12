FOTO: Potovanje z ukradenim avtodomom

OBREŽJE – Na mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je okoli 22. ure pripeljal 34-letni voznik tovornega vozila iz Bolgarije, ki je nameraval izstopiti iz Slovenije.

Voznik je na priklopniku tovornega vozila prevažal avtodom. Policisti so opravili mejni nadzor in natančen pregled vozila. Ugotovili so, da so v avtodomu vgrajeni deli ukradenega vozila, avtodom pa je bil ukraden v Franciji.

Zasegli so ga in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.