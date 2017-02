FOTO: Posnetki nesreče, v kateri je umrla mladoletnica: to so zapisali gasilci

MARKOVŠČINA, MATERIJA – Kot smo poročali, je danes zgodaj zjutraj na glavni cesti med odcepom za Hotično in Markovščino voznik osebnega avtomobila, ki je vozil v smeri proti Obrovu, zapeljal z vozišča in silovito trčil v obcestno drevo. Ob trčenju se je voznik poškodoval, sopotnica pa je zaradi hudih poškodb preminila na kraju nesreče.

Po pozivu ReCO Postojna so posredovali gasilci PGD Materija in ZGRS Sežana, protipožarno zavarovali kraj nesreče, do prihoda zdravstvenega osebja poškodovancu nudili prvo pomoč, preventivno pregledali okolico, s tehničnim posegom iz vozila rešili preminulo osebo, razsvetlili kraj nesreče, na osebnem avtomobilu izklopili vire energije ter pomagali pri odstranitvi vozila in čiščenju cestišča. Poškodovanega voznika so reševalci NMP Ilirska Bistrica odpeljali na zdravljenje v izolsko bolnišnico. Zaradi nesreče je bila glavna cesta Kozina–Obrov do 8.30 zaprta za ves promet, še poročajo gasilci.

V intervenciji so sodelovali štirje gasilci PGD Materija z dvema voziloma, štirje ZGRS Sežana z enim vozilom, zdravnica in medicinska sestra ZP Hrpelje, reševalci NMP Ilirska Bistrica, policisti PP Kozina ter PPP Koper in uslužbenci cestnega podjetja ter pogrebnega zavoda.

