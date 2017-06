FOTO: Posneli Ptujčana, ki je bil hitrejši od rdečega ferrarija

DRAŽENCI – Policisti postaje PP Maribor so 31. 5. 2017 v okviru poostrenih aktivnosti s področja hitrosti opravljali nadzor prometa z vozilom z vgrajenim videonadzornim sistemom provida. Na avtocesti Draženci–Slivnica, kjer je omejitev hitrosti 130 km/h, so okoli 5.45 ugotovili, da je 50-letni voznik mercedesa C iz okolice Ptuja na razdalji 1045 metrov vozil s povprečno hitrostjo 206,47 km/h. Kar pomeni, da je bil še hitrejši kot pred dnevi na pomurski hitri cesti posneti rdeči ferrari .

Vozniku so policisti po zaustavitvi izdali plačilni nalog. Predpisana sankcija za ugotovljeni prekršek je 1200 evrov in 9 kazenskih točk.