FOTO: Poškodbe so hude, skozi okno rešili vnukinjo

Z ognjenimi zublji so se borili koprski in piranski gasilci. Foto: Boris Šuligoj / Delo

PIRAN – Okoli 8. ure je po pričevanju očividcev v Piranu v bližini pokopališča prišlo do eksplozije, nato pa so plameni zajeli hišo, ki je po podatkih policije zgorela v celoti. Po prvih in neuradnih podatkih naj bi šlo za eksplozijo plina. Tudi tamkajšnji prebivalci poročajo, da je v nekem trenutku hudo počilo, pok pa so slišali po vsem mestu.

V času eksplozije sta bili v hiši dve ženski. Poškodovana je starejša, pri kateri naj bi po naših podatkih spala vnukinja, ki so jo gasilci rešili skozi okno. Po prvih podatkih policije je starejša ženska utrpela opekline obeh rok in rame, zato so jo odpeljali na zdravljenje.

FOTO: Tako je vse zgorelo, v hiši sta bili dve ženski

»Po prvih podatkih je šlo za eksplozijo, vzrok požara še vedno ugotavljamo. Ena hiša je zgorela v celoti, prav tako avtomobil, poškodovana je še ena hiša,« nam je povedala tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec.

