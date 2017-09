FOTO: Popolnoma nadelan za volanom

UJELI SO GA

RAČE – Policisti PP Rače so v sredo ob 21.00 v Račah ustavili voznika peugeota 405, ki ga je vozil 48-letni voznik doma z območja občine Hoče - Slivnica. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka kar 1,64 mg alkohola.

Policisti so vozniku nadaljnjo udeležbo z vozilom v cestnem prometu onemogočili tako, da so mu osebni avtomobil zasegli. Zoper voznika bodo zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so mu s plačilnim nalog že izrekli globo v 1200 evrov.