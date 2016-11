FOTO: Popolno uničenje: ogenj zajel kozolec in bale sena

LOKA – V ponedeljek ob 23.32 je pred naseljem Loka v občini Šentjernej zagorel kozolec, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Stara vas-Loka, Šentjernej, Orehovica, Maharovec in Groblje so goreči kozolec velikosti 8 x 4 metre pogasili. Ogenj je objekt skoraj popolnoma uničil. Zgorelo je tudi 50 velikih okroglih bal sena in slame.

Preiskavo požara bodo naredili policisti PU Novo mesto. Gasilci PGD Stara vas-Loka in Orehovica so ostali na požarni straži do jutranjih ur.