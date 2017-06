FOTO: Ponoči je ogenj pogoltnil podjetje z odpadki

LJUTOMER – V četrtek zvečer je zagorelo v podjetju Ekoplast Kolednik, v skladišču, kjer podjetje skladišči in sortira odpadne sveče. Kot nam je iz zanesljivih virov uspelo izvedeti, se je požar nato razširil še na sosednje podjetje. Nastala je milijonska škoda.

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje je zagorelo ob 21.21. Ogenj je popolnoma uničil stavbo. Pri gašenju požara je sodelovalo 30 gasilskih društev iz osmih gasilskih zvez, vsega skupaj je bilo na terenu približno 300 gasilcev. O uničujočem požaru so bile obveščene tudi ostale pristojne službe. Zapisali so še, da večjega onesnaženja naj ne bi bilo.

Policisti PU Murska Sobota so v sporočilu za javnost zapisali, da je hala v obrtni coni zagorela iz neznanega vzroka. Policisti in kriminalisti so še vedno na kraju.