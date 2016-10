FOTO: Politika sumijo poskusa umora

To je Blaž Kujundžič je danes član vladne SMC, že prej je bil v SDS in potem LDS, pa uslužbenec na občini, ministrstvu za obrambo in Statističnem uradu Republike Slovenije, predsednik škofjeloškega Rdečega križa in član vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč.

KRANJ – »Živela svobodna Slovenija! Smrt tranzicijskim nepravilnostim!« Tako je v četrtek okoli osmih zvečer pred kranjskim sodiščem zakričal Blaž Kujundžič. Nato je 60-letni Škofjeločan v spremstvu policistov vstopil v osrednjo gorenjsko sodno palačo, kjer ga je čakalo zaslišanje pred preiskovalno sodnico. Blaža Kujundžiča, nekdanjega lokalnega politika in pred desetletjem tudi kandidata SDS za župana Škofje Loke, so na sodišče pripeljali zaradi suma, da je ta teden namerno povozil škofjeloškega župana Miho Ješeta. V sodni palači se menda ni mudil dolgo, saj naj bi se branil z molkom.



»Po zaslišanju osumljenca je dežurna državna tožilka zoper njega vložila zahtevo za preiskavo zaradi poskusa kaznivega dejanja umora in predlagala odreditev pripora iz razloga ponovitvene nevarnosti. Pripor zoper osumljenca je preiskovalna sodnica odredila,« je jutro po zaslišanju pojasnila vodja kranjskega tožilstva Marija Marinka Jeraj. Kot je povedala predsednica kranjskega sodišča Janja Roblek, sklep še ni pravnomočen.



Kot smo že poročali, se je nesreča v sredo okoli pol osmih zjutraj zgodila pred poslopjem propadlega gradbenega podjetja Tehnik. Tam mimo se je, tako kot vsako jutro, škofjeloški župan Miha Ješe do službe peljal s kolesom. A v sredo ga je v bližini stavbe Tehnika v avtu menda že od ranega jutra čakal voznik. Ko je župan Ješe prikolesaril mimo, naj bi proti njemu pognal avtomobil. Zbil je župana na kolesu in ta je obležal na tleh z zlomljeno ključnico ter še nekaterimi manjšimi poškodbami in podplutbami.

