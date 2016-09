FOTO: Policistu iz avta sunil brzostrelko

POSTOJNA, KOPER – Postojnčan, 33-letni Dejan Čaušević, je kradel raznorazne stvari. Od bolj nedolžnih, kot so usb-ključki, vlažilec zraka in navigacija, do takih, ki bi znale postati nerodne v mednarodnih odnosih, saj mu denimo očitajo, da je imel pri sebi daljinec, ki bi ga lahko pripeljal na dvorišče avstrijskega veleposlaništva v Sloveniji, in ključe, s katerimi bi lahko odklenil vhodna vrata. A to še zdaleč ni vse, s tatinskih pohodov naj bi odnašal tudi zelo nevarne reči: škarje, lovski nož, celo avtomatsko puško heckler & koch. Večino od 13 kaznivih dejanj, ki naj bi si jih na Postojnskem nabral v slabih dveh aprilskih tednih letošnjega leta, Čaušević celo priznava.

Puško našli v Ljubljanici

Ni nepopisan kriminalni list, kronisti so že pred leti o njem razširili glas, da gre za starega znanca policije in odvisnika od prepovedanih substanc. Iz koprskega pripora so ga včeraj znova privedli na kazenski oddelek tamkajšnjega okrožnega sodišča in tožilka Anja Štrovs je morala globoko zajeti sapo, ko jo je sodnik Matej Štros pozval, naj na predobravnavnem naroku na kratko predstavi obtožbo na njegov račun.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«