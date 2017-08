FOTO: Policisti so zasegli marsikaj

NOVO MESTO – Policisti in kriminalisti PU Novo mesto so v zadnjih dneh na območju Dolenjske in Posavja na podlagi odredb sodišč opravili pet hišnih preiskav pri osumljencih zaradi suma posesti prepovedanih drog. V okolici Novega mesta so pri 35-letniku našli in zasegli 221 rastlin konoplje, visoke med 80 in 120 cm. V okolici Trebnjega so odkrili nasad z 930 sadikami konoplje, visokimi okoli enega metra. V okolici Brežic so med hišno preiskavo našli in zasegli 234 rastlin konoplje, v Brežicah pa so 51-letnici zasegli kilogram posušenih delcev (najbrž konoplje). Najdene rastline in rastlinske delce so zasegli in jih poslali v analizo.

Zaseženih je bilo tudi več digitalnih tehtnic in pripomočkov za gojenje prepovedanih drog. Policisti in kriminalisti bodo osumljence ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.