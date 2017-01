FOTO: Policisti so to odkrili v šotorih

LJUBLJANA – V nedeljo zjutraj so gasilci pri intervenciji na območju Bežigrada odkrili v nekem stanovanju prirejen prostor za gojenje konoplje. Policisti so nato opravili ogled in odkrili dva šotora, v katerih je bilo 69 sadik konoplje višine 45 cm (opremljena z grelci, ventilatorji, adapterji, električnimi kabli, prezračevalnimi cevmi, plastičnimi lonci itd.). Prav tako so odkrili gnojila, približno 100 g konoplje, pripomočke za pakiranje (vrečke, tehtnico) in mobilne telefone.

Osumljeni 20-letnik zaradi tovrstnih dejanj še ni bil obravnavan. Zoper njega bodo policisti podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo, so sporočili iz PU Ljubljana.