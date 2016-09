FOTO: Policisti so jo želi

Sadike so bile velike okoli dveh metrov. Foto: PU Maribor

KOŠAKI – V nedeljo so policisti PP Maribor I na podlagi anonimnega obvestila na območju Košakov našli 75 sadik konoplje, visokih okoli 2 metra. Sadike so poželi in ustrezno zavarovali.

Neznanega storilca čaka kazen od enega do 10 let zapora.