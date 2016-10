FOTO: Policisti razkrivajo: specialci lovijo tega 27-letnika

KOPER – »Koprski kriminalisti in policisti so včeraj izvajali policijske aktivnosti v zvezi s kriminalistično preiskavo s področja organizirane kriminalitete. Na območju Kopra, Izole in Pirana so bile izvedene številne hišne preiskave in prijetja več osumljencev. Preiskavo usmerja okrožno državno tožilstvo v Kopru,« so sporočili iz PU Koper.

Pojasnili so še, da so jim pri izvajanju policijskih aktivnosti pomagali tudi kriminalisti in policisti iz drugih policijskih uprav, pripadniki posebne policijske enote in specialne enote policije ter policisti s psi za specialistično uporabo. »Posamezne policijske aktivnosti v tej zadevi potekajo še danes, med drugim tudi iskanje pobeglega osumljenca, 27-letnega Shqiprona Hoxhaja iz Izole. Več informacij bomo lahko posredovali javnosti šele, ko bo preiskava zaključena,« je še dodala Anita Leskovec iz PU Koper.