FOTO: Policisti odkrili kar tri ukradena vozila, kradel tudi 15-letnik

KOPER – Policisti so na območju PU Koper včeraj odkrili tri ukradena vozila, in sicer dva avtomobila in motorno kolo.

Ob 12. uri so imeli policisti Postaje prometne policije Koper na bencinskem servisu na Serminu v postopku voznika motornega kolesa Gillera Runner 125, brez registrskih tablic. Po preverjanju v evidencah so ugotovili, da je motorno kolo beleženo kot ukradeno, in sicer 15. decembra 2016 v Italiji. 15-letnemu vozniku iz Bertokov so vozilo zasegli in bo vrnjeno lastniku, sledi mu kazenska ovadba.

Ob 14. uri so imeli policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Koper na bencinskem servisu v Sežani v postopku 29-letnega državljana Romunije, ki je vozil osebni avto Citroen Picasso C4, letnik 2016, s francoskimi registrskimi številkami. Pri preverjanju so ugotovili, da je osebni avto beležen kot ukraden, in sicer 24. januarja v Franciji. Voznik je vozil brez vozniškega dovoljenja, ima pa tudi bogato kriminalno preteklost v Franciji, Španiji in na Portugalskem. Odvzeli so mu prostost in zasegli vozilo, vredno približno 20.000 evrov. Sledi mu kazenska ovadba za kaznivo dejanje velike tatvine, vozilo pa bo vrnjeno lastniku.

Ob 20.46 so policisti Specializirane enote za nadzor državne meje na počivališču Ravne izsledili osebni avtomobil BMW X3, črne barve, italijanskih registrskih številk. Vozilo je bilo v evidencah zabeleženo kot ukradeno, in sicer 9. januarja 2017 v Italiji, vozila pa ga je slovenska državljanka. Tako voznico iz Kamnika kot tudi njenega sopotnika iz okolice Kopra so policisti pridržali, vozilo so zasegli, njima pa po zaključenih kriminalističnih postopkih sledi kazenska ovadba.