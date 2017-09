FOTO: Policisti našli pištoli

GORIŠNICA – Policisti so v petek med hišno preiskavo pri 39-letnem moškem iz okolice Dornave zasegli plinski pištoli s 36 naboji in manjšo količino posušenih rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da so prepovedana droga konoplja.

Po opravljeni analizi rastlinskih delcev bodo uvedli postopek o prekršku, poroča PU Maribor.