FOTO: Policisti: junaki za otroke in pasjo mamo

SEVNICA –Policisti imajo pogosto opraviti z nepridipravi, ki stegnejo svoje dolge prste po tujem imetju. In včasih s tem, ko odtujijo kakšno stvar, koga tudi hudo prizadenejo. Tako se je zgodilo tudi v petek, ko je neznanec v okolici Sevnice z dvorišča odtujil štiri pasje mladičke, stare približno mesec dni.

Kot so zapisali na spletni strani policije, so policisti opravili razgovore, zbrali obvestila in odšli v akcijo. Pregledali so širše območje in popoldne v gozdu, oddaljenem okoli 600 metrov od hiše, našli prestrašene mladičke. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo, so pa dodali, da so se vrnitve kosmatih kepic zelo razveselili prijaviteljevi otroci, najbolj pa seveda pasja mama.