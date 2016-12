FOTO: Policist razbil šipo z voznikovo glavo?

BREŽICE, KERINOV GRM – Noč na soboto je 34-letni Dejan Brajdič iz Kerinovega Grma preživel v brežiški bolnišnici. Na opazovanju, ker da mu je bilo popoldne slabo, tudi bruhal naj bi in bolečine so bile hude. Pomoč je na urgenci poiskal kmalu zatem, ko so policisti opravili postopek z njim in njegovo družino. In če po eni strani Brajdič razlaga, da so se ga policisti lotili čisto po nedolžnem, in to na krut in surov način, na policiji odgovarjajo povsem drugače.

