FOTO: Policijska bera: heroin, kokain, trava in prepovedana palica

KARLOVICA – Ribniški policisti so v ponedeljek v naselju Karlovica ustavili 28-letnega voznika osebnega avtomobila. Z njim je bila tudi 23-letna sopotnica.

Med postopkom so v vozilu opazili teleskopsko palico, ki je po zakonu razvrščena med prepovedano orožje, potem pa so našli tudi vrečko, v kateri je bilo več zavitkov ALU-folije z neznano belo in rjavo grudasto snovjo ter digitalno tehtnico. Zaradi suma, da gre za prepovedano drogo, sta policista predmete zasegla in osebama odredila pridržanje.

Med hišno preiskavo so zasegli še konopljo, tako da je bila skupna bera 269,74 grama kokaina, 148,23 grama heroina in 114,4 grama konoplje rastline. Vozniku so zasegli tudi teleskopsko palico.

Osumljencema je preiskovalni sodnik odredil pripor.