FOTO: Policija v Mariboru našla eksploziv z vžigalno vrvico

To so odkrili policisti na kraju. Foto: PU Maribor

MARIBOR – V nedeljo tik pred 12. uro so občani policiste obvestili, da so pred stanovanjskim blokom na Mlekarniški ulici našli dva, v papir zavita, topovska udara. Ugotovili so, da gre za dve, po videzu sodeč, neobičajni eksplozivni telesi z vžigalno vrvico.

Na kraj so poklicali bombnega tehnika iz specialne enote, ki je ugotovil, da sta dve doma narejeni eksplozivni sredstvi z vžigalno vrvico zaviti v papir. Tako eksplozivno oziroma pirotehnično telo je močnejše od topovskega udara. Oboje je odnesel v uničenje.

»Kljub mnogim, zelo nazornim opozorilom zdravnikov, policije, medijev, društev za zaščito živali in še mnogih drugih ter tudi posameznikov, do kakšnih posledic lahko privede rokovanje s takimi predmeti, še posebej domače izdelave, se očitno nekateri še vedno lahkomiselno požvižgajo na to. Zato naj ne bo odveč, če še enkrat ponovimo, da so lahko posledice uporabe takih sredstev nepopravljive in lahko za vedno zaznamujejo naša življenja. Niti pomisliti pa nočem na posledice, če bi tako sredstvo našel kak otrok ali mladostnik in bi jih zaradi svoje neizkušenosti nehote aktiviral,« je v poročilu zapisal Miran Šadl iz PU Maribor.