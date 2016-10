FOTO: Policija ugotovila številne nepravilnosti

BLED – Blejski policisti so prejšnji teden iz prometa izločili traktorista, ki je prevažal les v nasprotju s pravili. Tovor ni bil označen, bil pa je tudi pretežak ter nevarno in nepravilno naložen. Za pritrditev materiala je bil uporabljen samo en, pa še to zelo star povezovalni trak, pnevmatike na priklopnem vozilu pa so bile praktično v celoti obrabljene.

Policisti o prekršku še vodijo postopek, so sporočili iz PU Kranj.