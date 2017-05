FOTO: Policija sporočila črno vest: poškodbe so bile prehude, 22-letnik je umrl

DEVINA – Pred slabim mesecem smo poročali o prometni nesreči, ki se je tistega dne okoli 3.50 zgodila na avtocesti Ljubljana–Maribor zunaj naselja Devina .

»Petindvajsetletni Madžar je vozil kombinirano vozilo renault trafic madžarskih registrskih oznak iz Ljubljane proti Mariboru. Zaradi vožnje preblizu desnega roba je zapeljal z vozišča. V prometni nesreči je bilo udeleženo eno vozilo s sedmimi potniki, vsi so bili madžarski državljani. Trije od njih so se poškodovali huje, trije lažje, en udeleženec pa je ostal nepoškodovan. 25. maja 2017 so policisti Postaje prometne policije Maribor preverjali poškodbe opisanih Madžarov v UKC Maribor in ugotovili, da je 22-letni udeleženec prometne nesreče, ki je bil v smrtni nevarnosti, v UKC Maribor umrl,« so zapisali v poročilu mariborske policijske uprave.

Policisti bodo dopolnili kazensko ovadbo, ki so jo zoper povzročitelja prometne nesreče že podali pristojnemu tožilstvu.